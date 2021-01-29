MEB Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? Gözler il içi yer değiştirme sonuç sorgulama sayfasında

Öğretmenlerin gözü özür grubu atama sonuçlarına çevrildi. Atama işlemleri 29 Ocak'ta sonuçlandırılacak. Çok sayıda öğretmeni ilgilendiren mazerete bağlı yer değiştirme kararını uzun süredir bekleyen öğretmenler var. Özellikle 'il içi özür grubu' öğretmenleri, yaşadıkları ilçe ile görevli oldukları okulun uzak olmasından yakınıyor.

İl İçi Yer Değiştirme Sonuç Sorgulama Sayfası

İl içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.



Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacak.