MEB Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? Gözler il içi yer değiştirme sonuç sorgulama sayfasında
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını 22-26 Ocak tarihleri arasında aldı. İl dışı ve il içinden pek çok öğretmen aile, sağlık ve can güvenliği sebebiyle bu tayinlere başvuruyor. 2021 yılı için başvuruda bulunan binlerce öğretmen, il içi yer değiştirme sonuç sorgulama sayfasından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, MEB Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı?
Öğretmenlerin gözü özür grubu atama sonuçlarına çevrildi. Atama işlemleri 29 Ocak'ta sonuçlandırılacak. Çok sayıda öğretmeni ilgilendiren mazerete bağlı yer değiştirme kararını uzun süredir bekleyen öğretmenler var. Özellikle 'il içi özür grubu' öğretmenleri, yaşadıkları ilçe ile görevli oldukları okulun uzak olmasından yakınıyor.
İl İçi Yer Değiştirme Sonuç Sorgulama Sayfası
İl içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
Yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.
Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacak.
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