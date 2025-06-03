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MEB, okuldaki afişlerle ilgili soruşturma başlattı

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#MEB#Veliler #Soruşturma
MEB, okuldaki afişlerle ilgili soruşturma başlattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 18:06

MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren ve velilerin şikayeti ettiği okul hakkında soruşturma başlattı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul'da LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edilen liseye ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

VELİLER ŞİKAYET ETMİŞTİ

Alınan bilgiye göre, Bakanlık, veliler tarafından İstanbul'daki Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğu şikayetlerinin iletilmesi üzerine okulda denetim yaptı.

Denetimlerde, okulda, söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlendi. Bakanlık, liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.

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#MEB#Veliler#Soruşturma

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