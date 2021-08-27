MEB, okul pansiyonlarında salgın önlemlerini anlatmak için personele eğitim verecek

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı (İSGB) tarafından, okul pansiyonlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, kontrol önlemlerinin uygulanması ve salgın hastalıklarla mücadele kapsamında eğitim programı başlatıldı. Başta İl İSGB koordinatörleri olmak üzere, okul sağlığı sorumluları ve okul hemşirelerine yönelik eğitim programı ile Covid-19 risklerine karşı farkındalık oluşturmak ve katılımcıların rehberlik niteliklerine katkıda bulunmak hedefleniyor.



6 Eylül'de yüz yüze başlayacak 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde, okullardaki hijyen şartlarının devamlılığının sağlanması, Covid-19 başta olmak üzere tüm enfeksiyonlarla ilgili risklerin yönetilmesi amacıyla Bakanlık kılavuz ve rehberlerine uygun olarak düzenlenen eğitim programı toplam 8 saat sürecek. 31 Ağustos’ta başlayacak, 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' ile ilgili eğitim programı, iki grup halinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Eğitime 481 hemşire, 70 okul sağlığı sorumlusu ve 11 İSGB Koordinatörleri olmak üzere toplam 562 kişi katılacak. Katılımcılar aldıkları eğitim sonucunda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine konuya ilişkin rehberlik hizmeti verecek.

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