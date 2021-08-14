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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.08.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

MEB'den önemli talimat! Her okulda maske kutusu olacak

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MEB'den önemli talimat! Her okulda maske kutusu olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılına okulların hazır hale gelmesi için açıklama yaptı. Okullarda maskelerin bulundurulacağı ve ihtiyaç halinde yenisi ile değiştirileceği bölmelerin hazırlanması istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesini talep etti.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanı Cahit Şahin imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

Tüm okullarımız zamanında açılacak
'Tüm okullarımız zamanında açılacak'

"2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi ve salgın ile etkin mücadelenin devam etmesi kapsamında okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulunacağı, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması hususunda gereğini rica ederim."

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