×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MEB: MEBİ'ye sesli özetler eklendi

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Sesli Özet#MEBİ
MEB: MEBİye sesli özetler eklendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 10:40

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla geliştirilen bireysel öğrenme platformu MEBİ'ye sesli özetler özelliği eklendiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; öğrencilerin bireysel öğrenme sorumluluklarını geliştirmelerine imkan tanımak için hayata geçirilen MEBİ, sürekli güncellenen özellikleriyle zenginleşmeye devam ediyor. Platforma son olarak sesli özetler özelliği eklendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Hazırlık Modülü'ne eklenen sesli özetler, dersleri sohbet havasında aktararak çoklu duyusal öğrenme imkanı sundu.

TÜM DERSLERE ENTEGRE EDİLDİ

Sesli özetler, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) kapsamındaki tüm derslerin her konusuna entegre edildi. Konu anlatımları, 2 kişinin karşılıklı sohbeti şeklinde sunularak öğrencilerin ders çalışma deneyimini daha etkili hale getiriyor. Yazılı özetlerle paralel ilerleyen bu özellik, işitsel destek sayesinde çoklu duyusal öğrenme fırsatı sağlıyor. Ayrıca sesli özetler, görme engelli kullanıcıların platformdan daha kolay yararlanmasına da imkan tanıyor. Arka planda çalışma özelliği sayesinde öğrenciler istedikleri yerde konularını tekrar edebiliyor. Bu da öğrenme süreçlerinin kesintisiz sürdürülmesini ve zamanın etkin kullanımını mümkün kılıyor. MEBİ'nin sunduğu bu yenilikçi özellik, öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına, bireysel öğrenme sorumluluklarının geliştirilmesine ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#Sesli Özet#MEBİ

BAKMADAN GEÇME!