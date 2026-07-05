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MEB, LGS tercihleri için "Rota Maarif" platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#LGS#Rota Maarif
MEB, LGS tercihleri için Rota Maarif platformunu 10 Temmuzda hayata geçiriyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 14:34

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan "Rota Maarif" dijital platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor. Platformdan, öğretmenler de tayin ve yer değiştirme dönemlerinde okullar hakkında bilgi alabilecek.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı.

"Rota Maarif" ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, okul bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Platformla kullanıcılar, okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabilecek.

Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri sade ve anlaşılır bir yapıda sunuluyor.

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MEB, LGS tercihleri için Rota Maarif platformunu 10 Temmuzda hayata geçiriyor

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ÖĞRENCİLER TERCİH ETMEYİ DÜŞÜNDÜKLERİ OKULLARI KARŞILAŞTIRABİLECEK

"Rota Maarif", LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da aktif hale gelecek.

Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek.

Öğrenci ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek.

MEB, LGS tercihleri için Rota Maarif platformunu 10 Temmuzda hayata geçiriyor

OKULLAR SİSTEM ÜZERİNDEN DETAYLI OLARAK İNCELENEBİLECEK

Sistem, öğrenci tercihleri hizmeti dışında da bazı kolaylıklar getiriyor. Öğretmenler, tayin ve yer değiştirme dönemlerinde sistem üzerinden okullar hakkında bilgi alabilecek, görev yapmayı düşündükleri kurumların konumu, türü ve imkanları hakkında ön değerlendirme yapabilecek.

Ortak bir okul bilgi platformu özelliği de taşıyan "Rota Maarif" ile vatandaşlar, yaşadıkları yerdeki ya da taşınmayı planladıkları bölgedeki okulları sistem üzerinden detaylı inceleyebilecek.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#LGS#Rota Maarif

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