MEB kumaş çalıştayı yaptı: ‘Sof’un yıldızı parlayacak

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Ankara Sof Çalıştayı açılış töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Uygulama Oteli’nde gerçekleşti. Bakan Özer, benzer bir çalışma sonucu Türkiye’nin ihracat ürünleri arasına kazandırılan yöreye özgü Şırnak şal şepik kumaşında olduğu gibi Ankara sof kumaşında da üretimi arttırmak için çalışmalara başlanacağını dile getirdi ve şu mesajları verdi:

TİFTİKKEÇİLERİ ÜRETİLECEK

“Şırnak’ta her köy okuluna bir halk eğitim merkezi kurduk. İstedik ki o köyde yaşayan vatandaşlarımız tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili, günlük yaşam becerileriyle ilgili talep ettikleri her türlü eğitimi köyünden alabilsin. Şu ana kadar 2 bin köy yaşam merkezimizde, 147 bin vatandaşımız eğitim almış. Daha önceden sıfırdı çünkü oraya hizmet gitmiyordu. İşte sof kumaşıyla ilgili isteğimiz bir köy yaşam merkezi kurmak, orada keçileri üretmek, o süreçlerin tüm takibini yapmak ve halk eğitim merkezi üzerinden de üretimlerini sağlamak, aynı zamanda dokuma atölyelerini kurarak vatandaşların oraya ilgisini çekmek. Ayrıca bir işletmeyle birleştirerek oradan çırak, kalfa olarak köylerimizin çalışabilirliğini sağlamak ama üretilen ürünleri yurtdışına ihracat etmek. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunu bir tarihi sorumluluk olarak alıyoruz.”