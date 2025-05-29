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MEB 'hayalet sınıf' açan okulların peşinde!

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#MEB Denetimleri#Özel Okul Ruhsatı#Hayalet Sınıf
MEB hayalet sınıf açan okulların peşinde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 11:27

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen denetimler hız kesmeden devam ediyor. Hayalet sınıflara ağır yaptırım uygulanarak 4 özel okulun daha ruhsatı iptal edildi.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geçen eğitim öğretim yılına ilişkin yürütülen denetimlerde, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu belirlenen 4 özel okulun daha kapatılmasıyla çalışma ruhsatı iptal edilen özel okul sayısı 10'a yükseldi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye genelindeki özel okullara ve buradaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin denetimler sürüyor.

YÜZLERCE DİPLOMA VE SINIF GEÇME İPTAL EDİLDİ

Denetimler sonucunda, bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, bazı okulların örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı belirlenmişti. Bu kapsamda 403 öğrencinin diploması iptal edilirken, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemleri iptal edilmiş ve bir önceki sınıf seviyesine alınmıştı.

MEB hayalet sınıf açan okulların peşinde

HAYALET SINIF KURAN OKULLARIN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

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Ayrıca Bakanlık, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen 6 özel okulun çalışma ruhsatını iptal etmişti.

Bu kapsamda devam eden denetimler sonucu mevzuata aykırı fiilin işlendiği "hayalet sınıf" kuran 4 okulun daha tespit edilmesinin ardından bu okulların da ruhsatının iptal edilmesiyle son 1 ayda kapatılan özel okul sayısı 10'a yükseldi.

Öte yandan, 25 okula yönelik yürütülen inceleme ve soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

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#MEB Denetimleri#Özel Okul Ruhsatı#Hayalet Sınıf

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