MEB EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKYS sonuç sorgulama ekranı
Mart ayında ÖSYM tarafından sınavı gerçekleşen EKYS sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. EKYS soruları ve cevapları Müdür Yardımcılığı için sınava katılım sağlayan adaylar, MEB EKYS sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? MEB EKYS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, MEB EKYS sonuç sorgulama ve sınav sonuçlarıyla ilgili merak edilen bilgiler...
15 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçlarının ne zaman açılacağı merakla araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın sonuçları kurumun internet sitesinden kişisel bilgiler doldurularak öğrenilecek. Sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama ÖSYM'nun duyurular sayfasından yapılacak. İşte, MEB EKYS sonuç tarihi ile ilgili ayrıntılar.
EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav sonuçları listesine göre EKYS sonuçları 9 Nisan tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.Sonuçlar açıklandığı zaman aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.
SINAV HANGİ KOŞULLARDA GEÇERLİ SAYILACAK?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
* Sınava, atandığı salonda girmesi,
* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması
* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
* Sınav süresi bittikten soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
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