MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-MEB-EKYS sonuç tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2021-MEB-EKYS, 50 il, 52 sınav merkezinde uygulandı. Şimdi de sonuç tarihi sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2021 EKYS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimiyle 2021 EKYS takvimi paylaşıldı. Duyurular sayfasında yer alan bilgiye göre 14 Mart tarihinde gerçekleşen EKYS'nin sonucu 7 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar ise ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adayların adreslerine ise yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.

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