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DHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 18:52,Son Güncelleme:/

MEB, EBA TV saatlik programı açıkladı

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MEB, EBA TV saatlik programı açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim sisteminin sıkıntısız sürdürülebilmesi için öğrencilerin dersleri TV kanallarından izlemesi uyarısında bulundu.

MEB’den verilen bilgide, EBA internet portalına erişim sıkıntısıyla ilgili zaman zaman gelen şikayetlerin, sisteme eş zamanlı olarak yüklenilmesinden kaynaklandığı bildirildi. Uzaktan eğitimde buluşma noktasının TRT EBA TV ekranları olduğunu belirten MEB, bu süreçte internet portalının sadece ders tekrarı ve anlaşılmayan konularla ilgili desteğe ihtiyaç duyulduğunda ziyaret edilmesi gerektiğini vurguladı. EBA’nın mevcut sistem altyapısının 18 milyon öğrencinin eş zamanlı kullanımı için geliştirmeye devam edildiğini belirten MEB, eba.gov.tr kullanım saatleriyle ilgili öğrenciler için saatlik bir program hazırlandığını da bildirdi.

MEB, EBA TV saatlik programı açıkladı

MEB, EBA TV saatlik programı açıkladı

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