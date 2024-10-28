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MEB duyurdu: Sözlü sınav başarı puanları e-Devlet'te yayımlandı

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#MEB#Sözlü Sınav#Öğretmen Atamaları
MEB duyurdu: Sözlü sınav başarı puanları e-Devlette yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 20:34

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav başarı puanlarının e-Devlet üzerinden 25 Ekim tarihinde erişime açıldığını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları, e-Devlet üzerinden 25 Ekim 2024 tarihinde öğretmen adaylarımızın erişimine açılmıştır. Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci bugün (28 Ekim) başlamış olup, 1 Kasım 2024 tarihinde sona erecektir. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacaktır. İtiraz süreci tamamlandıktan sonra kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, 14 Kasım’da başlayacak atama tercihleri esnasında adayların tercih ekranlarında yer alacaktır” denildi.

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#MEB#Sözlü Sınav#Öğretmen Atamaları

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