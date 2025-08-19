MEB duyurdu! Okullarda yeni dönem: 'Zilsiz okul' uygulaması başlıyor

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan ve tüm illere gönderilen "2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" konulu genelgeye göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiği hatırlatılan genelgede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinde ifade edilen huzurlu aile ve toplum idealine ulaşabilmek amacıyla milli kültürde ailenin yeri, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, çocukların aileleriyle geçirdikleri nitelikli zamanın artırılması, dijital risk ve tehditlere yönelik bilinç oluşturulmasının Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülecek etkinlikler, planlanacak görev, etkinlik ve projeler ile öğrenci kulüplerinin çalışmalarında "Aile Yılı" temasına uygun olarak ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik Bakanlık politikaları takip edilecek, proje ve etkinliklerin hayata geçirilmesi sağlanacak.

İLK DERS "ORMAN YANGINLARINA KARŞI YEŞİL VATANI KORUMAK" TEMASIYLA YAPILACAK

Okullarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinin "duyarlılık" değeri kapsamında, doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların eğitim öğretim yılı boyunca yürütülmesine önem verilecek. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanarak ilk ders "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak.

EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında, veli olmanın ve aile ortamlarının önemine vurgu yapan video ve dijital içeriklerden yararlanılacak.

Bakanlıkça başlatılan Ailemle Eğitim Yolculuğum, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu ve Aile Okulu Kurs Programlarının yaygınlaştırılması amacıyla okul ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri arasında işbirlikleri geliştirilecek ve velilerin eğitim öğretim süreçlerine aktif katılımları sağlanacak.

TÖREN VE KUTLAMALARDAKİ MATERYALLER KOMİSYON ONAYIYLA KULLANILABİLECEK

Genelgeye göre, 12-18 Aralık arasında kutlanan ve öğrencilerde milli bilincin oluşmasına katkısı bulunan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliklerinde, yerli üretim ve tüketimin önemi, tasarruf bilincinin artırılması ve milli ekonominin güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gibi temalar işlenecek, yerli sanayi ile teknoloji ürünleri tanıtılacak.

Okullarda tören, kutlama ve anma günleri gibi etkinliklerde müzik, video, broşür ve pankart gibi materyaller, kurulan eser inceleme komisyonunun onayıyla kullanılabilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim programları, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarda kademeli olarak uygulanacak.

Model kapsamında söz konusu kademe ve sınıflarda derslere girecek resmi ve özel kurumlardaki öğretmenler ile özel eğitim öğretmenleri ve rehber öğretmenlerin eğitimleri mesleki çalışma sürecinde tamamlanacak, valiliklerce gerekli tedbirler alınmak suretiyle eğitim kapsamındaki gruplar en fazla 50 kişiden oluşacak.

Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadıkları şehri, şehrin kültürel ve tarihi dokusunu yakından tanıması sağlanacak.

Öğrencilerin bilim, kültür, sanat ve spora yönelik ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi, gönüllülük ve sosyal sorumluluk programları ile manevi, ahlaki ve insani değerleri içselleştirerek çok yönlü yetiştirilmesi için okul içi ve okul dışı çalışmalar yapılacak.

UYGUN OKULLARDA "ZİLSİZ OKUL" UYGULAMASINA GEÇİLECEK

Genelgeye göre, öğrencilerin okuma kültürü ve etkin okur kimliği kazanmaları, öğrenmeye ve araştırmaya açık, okuma, konuşma, dinleme ve yazmada yetkin, milli kültüre ve ahlaka duyarlı yetişmeleri amacıyla okul kütüphanelerinin daha etkin ve verimli kullanılması sağlanacak.

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrencisi azalan okulların açık kalması sağlanacak.

Kitapların temiz ve düzenli kullanılması teşvik edilecek, Sıfır Atık Projesi kapsamında kitapların yıl sonunda teslim tesellüm belgesiyle okullara teslim edilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçilecek. Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek ve okul zilleri Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.

ÜCRETSİZ DAĞITILAN KAYNAKLAR DIŞINDAKİ MATERYALLER KULLANDIRILMAYACAK

İkinci dönem Öğretmenler Kurulunda velilere maddi külfet getirmeyecek şekilde belirlenmesi gereken okul kıyafetlerinin rengi, kumaşı, tasarım özellikleri ile logolar okul aile birliği tarafından temin edilerek, okulların internet sayfalarında duyurulacak. Bu doğrultudaki iş ve işlemlerin kontrolleri yapılarak süreç titizlikle izlenecek.

Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin, okul/kurumlarda kullandırılmaması, velilere maddi külfet oluşturacak bu tür uygulamalardan kaçınılması, bu konuda il genelinde okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarının yapılmaması için gerekli tedbirler alınacak.

Özel okulların, eğitim ücretleri ile sundukları diğer hizmetlerin ücretlerini belirlemesinde yönetmelikteki ilgili maddelere uygun hareket etmemeleri, ayrıca kademe başlangıçları için belirlenecek ücretlerde fahiş fiyat uygulamaları durumunda tespit edilen okullarla ilgili işlem yapılacak.

BİR HAFTA ÖNCE DÜZENLENECEK

Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişiklikler, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak.

12. sınıfta öğrenim gören öğrencilere yönelik "Hedef Temelli Destek Eğitimi" ders seçimi, öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak okul idarelerince 8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Okullarda eğitimin niteliğinin artırılması amacıyla yapılacak işbirliği ve protokoller, il/ilçe milli eğitim müdürü ve okul müdürünün imzası olacak şekilde düzenlenecek. İlgili genel müdürlüğe konuyla ilgili bilgi verilecek ve yetkili makamlardan izni olmayan şahıslar ile protokolü bulunmayan kurum, kuruluş ve organizasyonlarla okullar işbirliği yapamayacak.

10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma ve tiyatro gibi etkinlikler bir önceki hafta, öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

"ÖZEL ŞUBE" AÇILMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Okullarda iklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sürdürülebilirlik eğitimi ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ağırlık verilecek.

Bu kapsamda okulların "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi" ile tescil edilmesi için enerji tasarrufu, enerji izleme, su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinci eğitimi ve yeşil alanların artırılması gibi konularda farkındalık eğitimleri düzenlenecek.

Ayrıştırmaya yol açacak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini ortadan kaldıracak, pedagojik açıdan olumsuzluklara sebebiyet verecek okula kayıt, teknolojik/fiziki imkanlar, yabancı dil eğitimi gibi hususlar gerekçe gösterilerek "özel şube" açılmasına izin verilmeyecek.

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma öğretimi sürecini desteklemek amacıyla öğretmenler tarafından hazırlanan "Okumaya Başlıyorum", "Artık Okuyorum", "Hikayelerim", "Şiirlerim" okuma serisi ile "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" hikaye kitapları ilkokul öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak.

SINIFLARDA CEP TELEFONU BULUNDURULMAYACAK

Öğrencilerin, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı farkındalıklarının artırılması için sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilecek ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.

Planlanacak mezuniyet günü etkinliklerinde velilere ve okullara külfet getirecek etkinliklerden kaçınılacak. Etkinlikler için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun mekan veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri yapılmayacak.

AKRAN DAYANIŞMASI İÇİN KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Genelgeye göre, okullarda akran dayanışmasını güçlendirme konusunda sınıf rehber öğretmenleri, okul idareleri, veliler, öğretmenler ve okul rehberlik servisi tarafından koordineli çalışmalar yürütülecek.

Evde ya da hastanede eğitim hizmetleri, öğrenci velisinin talebi dikkate alınarak, özel eğitim hizmetleri kurulunun kararı doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak yapılabilecek.

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda illerin şartları dikkate alınarak İl Mesleki ve Teknik Eğitim Planı hazırlanacak.

İzinsiz eğitim ve barınma faaliyeti yürüten yerlere, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış ancak amacı dışında faaliyet gösteren kurumlara işlem yapılacak ve başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyen kurumların dönüşüm süreçleri yakından takip edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi Günü Başlayacak!" açıklamasında bulundu. Bakan Yusuf Tekin şu ifadeleri kullandı;

"Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda eğitim öğretimdeki temel hedeflerin gerçekleşmesi için eğitim yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, kurum çalışanlarımızın ve velilerimizin ortak duygu ve düşünce ile yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmaları, ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin daha nitelikli yürütülmesi amacıyla 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler Genelgesi’ni tüm okul ve kurumlarımıza ulaştırdık.

Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak temasıyla başlayacağımız yeni dönemde, başta Aile Yılı olmak üzere farklı temalar ve eğitim öğretim sürecini destekleyecek çalışmalarla yıl boyunca evlatlarımızı çok yönlü güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

Eğitim ailemize şimdiden teşekkür ediyor, yeni dönem çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."