MEB, deprem bölgesinde 22 bin derslik inşa edecek

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Duman, depremden etkilenen 11 ilde toplam 15 bin 799 eğitim binasının bulunduğunu ve bu binalardan 60’ının yıkıldığını, yıkılan binalardan ise 39’unun aktif olarak kullanıldığını açıkladı. Depremler öncesinde 11 ilde toplam 3 milyon 720 bin 114 öğrencinin bulunduğunu aktaran Duman, "Deprem sonrasında bu sayı, 3 milyon 663 bin 649’a düştü. Toplamda 56 bin 465 öğrencimiz buralardan farklı yerlere nakledilmiş oldu. Bu değişim içerisinde hayatını kaybeden öğrencilerimiz de var. Depremden etkilenen 11 ilin 4 tanesinde öğrenci sayılarımızın düştüğü, diğer illerde de artışların olduğunu görüyoruz. Deprem öncesinde bu bölgede 119 bin 200 tane dersliğimiz vardı. Deprem sonrasında bu sayı 12 bin 119 düşerek 107 bin 81’e geriledi" diye konuştu.

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'YETERİ KADAR EĞİTİM ALANIMIZ AYRILDI'

Deprem bölgesinde şu anda 73 tanesi TOKİ tarafından, 4 tanesi de Emlak Konut tarafından yürütülen kalıcı konut bölgesi olduğunu belirten Duman, "Bu konut bölgelerinde toplam 248 adet, 2 milyon 276 bin metrekarelik bir eğitim alanı ayrıldı. Yani bütün kalıcı konut bölgelerinde yeteri kadar eğitim alanımız ayrıldı. Biz de oradaki devam eden yatırımlara hak sahipleri ulaştığında, eğitim hizmetlerinde bir an önce ulaşabilmeleri için hızlı bir şekilde yatırım planlaması yaptık ve birinci fazda ilkokul planladık. Toplam 2 bin 616 derslerimizi faaliyete geçireceğiz. Ve böylelikle ilk etapta ev sahibi olan kişilerin çocuklarının da oralarda eğitim öğretim hayatlarına devam etmelerini sağlayacağız. Bu yatırımları genel bütçeden yapmakla beraber aynı zamanda hayırsever katkılarını da görmekteyiz. Bugüne kadar depremden sonra yaklaşık 30 tane hayırseverimizle toplam 113 projemiz için protokol imzalandı ve toplam 2 milyar lira bütçeyle toplam 904 derslik inşa ediyoruz. Bunlardan okul sayısı olarak 63 tanesini bitirdik, 7’si devam ediyor, 43’ünde de protokoller yeni imzalandı. Bunlar da tamamlanarak 2024- 2025 eğitim- öğretim yılında faaliyette açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

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'ÇOCUKLARIMIZIN HİZMETİ EN YAKINDAN ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Eğitim altyapısının iyileştirilmesi konusunda yatırıma alınan 1542 projenin olduğunu söyleyen Duman, "Bu 1542 projemizle, 22 bin 39 tane derslik inşa edeceğiz. Depremde azalan 12 bin 119 tane dersliğimiz vardı. 12 bin dersliğin üzerine yaklaşık 10 bin derslik daha ilave ederek 22 bin derslikle süreci tamamlamış olacağız. Bunların da toplam maliyeti 62,5 milyar gibi devasa bir bütçeye ulaşmaktadır. Bu bağlamda 11 ilimizde yaptığımız bakım onarım çalışmalarında da 1 milyar 439 milyonluk bakım- onarım ve 660 milyonluk da güçlendirme yaptık. Konteyner kent bölgelerinde, çocuklarımızın taşıma yapmadan ve yemek ihtiyaçlarını kendi evlerine yakın bölgelerden karşılasın diye yaptığımız 8 derslikli modüler konteyner okullarımız var. Bunlardan 15 tanesini tamamladık ve hizmete açtık. Bu binalarımız hem taşıma hem de yemek maliyetleriyle 1 yılda da kendisini amorti eden güzel bir hizmet oldu. Şu anda orada 211 tane konteyner kent bölgesi var. Bunlarda da öğrenci nüfusa bağlı olarak bu sayıyı artırarak çocuklarımızın hizmeti en yakından almasını sağlayacağız" dedi.