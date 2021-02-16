MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS sınavı için geri sayım
MEB Bursluluk sınavı başvuruları 8 Şubat'ta başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvurularının 8-26 Şubat'ta alınacağının açıklanmasının ardından şimdi de sınav tarihi öğrencilerin ve velilerin gündemine geldi. Peki, 2021 Bursluluk sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021"i internet sitesinden yayımladı. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. İşte, 2021 İOKBS sınav tarihi...
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.
Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.
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