MEB Bursluluk sınavı ne zaman? İşte İOKBS sınavında son durum bilgisi

İOKB sınavı 25 Nisan 2021'de yapılacaktı. İOKB bursluluk sınavı koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Binlerce öğrencinin merakla beklediği; 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenecek sınav için nefesler tutuldu. İşte, Bursluluk Sınavına dair son gelişmeler... 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacaktı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada 25 Nisan’da yapılacak olan sınavın ertelendiğini duyurmuştu. Ancak hangi tarihte yapılacağı ile ilgili henüz bir tarih bilgisi verilmedi. İşte Bakan Selçuk’un açıklamasının tamamı...



Salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz." dedi.





Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara