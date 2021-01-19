MEB bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişimde! Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak?

Bekçilik sınavı giriş belgeleri söz konusu sınava saatler kala gündeme geldi. Koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda 16 Ocak 2021 Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan, ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle, yarın yapılacak olan bekçilik sınavı 14.00’te başlayacak. Adaylar 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav giriş yerlerini www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav yerleri MEB'in internet sitesi üzerinden giriş yapılarak e-Devlet ekranından öğrenilecek. MEB.gov.tr'deki "2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" bölümüne tıklandıktan sonra açılan e Devlet ekranında T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi bilgileri doldurulacak.

E devlet şifrelerinin yazılmasının ardından bekçilik sınav yerleri öğrenilecek. Sınav belgesini çıktı olarak da alabilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ





SINAV SAATİ VE SÜRESİ

20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00’te başlayacak olan bekçilik sınavında adaylara 100 soru sorulacak. 120 Dakika sürecek olan sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

YASAK OLAN EŞYALAR

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

SINAV KONULARI

Sınav konuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

KONULAR SORU SAYISI Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20 Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15 Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 Matematik ( Ortaöğretim düzeyi) 15 Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20 GENEL TOPLAM 100

SORULAR 22 OCAK'TA YAYIMLANACAK

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.