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MEB açıkladı: Öğretmenlerin hazırlık ödeneği 12 Eylül'den itibaren ödenecek

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#MEB#Öğretmen#Ödenek
MEB açıkladı: Öğretmenlerin hazırlık ödeneği 12 Eylülden itibaren ödenecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 13:53

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin 2022 öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödeneceği bildirildi.

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Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi. Yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği bildirildi. 

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#MEB#Öğretmen#Ödenek

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