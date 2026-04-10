MEB açıkladı…. Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı'nın akademik takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilen öğretmen adaylarının birinci ders dönemi 13 Nisan'da başlayacak, 26 Haziran'da sona erecek.
Eğitim ve uygulama merkezlerinde 6 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem, 11 Eylül'de tamamlanacak.
Hazırlık eğitimine devam eden öğretmen adayları, 21-27 Eylül tarihleri arasında ara tatil yapacak.
Akademide uygulama eğitimlerinin verileceği üçüncü dönem ise 28 Eylül'de başlayacak ve 4 Aralık'ta sona erecek.
HAZIRLIK EĞİTİMİ, 22 ŞUBAT 2027'DE TAMAMLANACAK
Hazırlık eğitiminin dördüncü döneminde de dersler 7 Aralık'ta başlayacak. Öğretmen adaylarının eğitimleri, 22 Şubat 2027'de tamamlanacak.
Öğretmen adayları, uygulama dönemi dışındaki her eğitim döneminde ayrı ayrı ara sınav, dönem sonu sınavı ile ek sınava tabi tutulacak.