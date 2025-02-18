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MEB, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı

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#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Öğretmen
MEB, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 20:14

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS- Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı. Buna göre, adaylar birinci aşamada 24 Şubat- 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilecekler.

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Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu doğrultusunda toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Bu kapsamda, 2022 ve/ veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre atama gerçekleştirilecek.

ATANAN ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Başvurular, ‘ön başvuru’ ve ‘tercih başvurusu’ olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak. Adaylar birinci aşamada 24 Şubat- 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacaklar. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan- 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Öğretmen

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