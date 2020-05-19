Mean Ne Demek? Mean Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce olarak öne çıkan mean kelimesi Türkçe sözlükte yer almamaktadır. Ancak Türkçe üzerinden anlamına bakıldığı zaman, ‘Demek istemek ya da kastetmek’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda bununla beraber birçok değişik anlam taşıdığını söylemek mümkündür.

Mean Ne Demek?

Mean kelimesi İngilizcede yaygın kullanılan önemli sözcükler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda pek çok farklı anlam ifade ettiğini söylemek mümkündür.

- Demek istemek,

- Kastetmek,

- Anlamına gelmek'',

Genelde yaygın olarak İngilizcede bu farklı anlamları üzerinde ‘mean’ kelimesinin kullanıldığı söylemek mümkün.

‘’I mean…’’ = ‘Demek istediğim…’’

Bu şekilde değişik anlamları ile beraber mean kelimesi farklı cümlelerde kullanılabilir. Ancak bu kelimeyi daha iyi şekilde idrak edebilmek için öncelikle İngilizce kalıpları anlamak, bu kalıplar üzerinden doğru ve etkin cümleler kurmak oldukça önemlidir.