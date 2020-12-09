Me Too hareketi ne demek? İşte Me Too hareketinin anlamı
Me Too hareketi cinsel tacize uğrayanların sosyal medyada içini döktüğü ve farkındalık yarattığı bir trend haline geldi. #MeToo kampanyası cinsel tacizin ne kadar yaygın olduğunu göstermek ve Holywood da dahil olmak üzere tüm iş yerlerinde kadınlar için nasıl risk oluşturduğunu kanıtlamak için başlatıldı. İşte Me Too hareketinin anlamıyla ilgili detaylar…
Me Too hareketi, çok çeşitli yerel ve uluslararası isimlerle ortaya çıkan cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı bir harekettir. Hareket, özellikle iş yerinde cinsel saldırı ve tacizin yaygın olduğunu gösterme çabasıyla, Ekim 2017’de sosyal medyada yayılmaya başladı. Yapımcı Harvey Weinstein'a karşı cinsel taciz iddialarıyla devam etti. Amerikalı sosyal aktivist Tarana Burke, 2006 yılının başlarında "Me Too" etiketini kullanmaya başladı ve ifade daha sonra 2017 yılında Twitter'da Amerikalı aktris Alyssa Milano tarafından popülerleştirildi.
Milano, cinsel taciz mağdurlarını tweetlemeye teşvik etti ve ‘Ben de’ (#MeToo) başlığıyla, başlarına gelen cinsel saldırı ve istismar deneyimlerini paylaşmalarını istedi. Ardından harekete destek Amerikalı ünlüler Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Jennifer Lawrence, Nicole Kidman ve Uma Thurman’dan geldi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle