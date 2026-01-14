×
MCM Black Sea unsurları, Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'nı ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#MCM Black Sea#Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri#Bulgaristan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2026 07:00

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri (MCM Black Sea) Komutası 8. Aktivasyon görevi kapsamında, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575) ile Türk mayın avlama gemisi TCG Ayvalık (M-267) savaş gemileri, diğer deniz unsurlarıyla birlikte Bulgaristan'ın Burgaz Limanı’nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sanal medyadan, MCM Black Sea Komutası 8. Aktivasyon görevine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’nın oluşturduğu MCM Black Sea Görev Grubu 8’inci aktivasyonu faaliyetleri kapsamında; Sancak gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve mayın avlama gemisi TCG Ayvalık, diğer MCM Black Sea unsurları ile birlikte 11-14 Ocak 2026 tarihleri arasında Burgaz/Bulgaristan Limanı’nı ziyaret ediyor. Liman ziyareti kapsamında gemilerimiz çeşitli eğitimler de icra ediyor. Karadeniz’de barış ve istikrarın teminatı olan MCM Black Sea Görev Grubu, bölgesel güvenliğin sağlanmasında kritik bir rol oynamaya devam ediyor” ifadelerini kullanıldı.

