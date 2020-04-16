Mba Ne Demek? Mba Yapmak Nedir? Mba Açılımı

MBA, İngilizce kökenli bir kelime olarak dilimize geçmiştir. Lisansüstü bir yeterlilik seviyesini ifade etmektedir. İşletme bölümüne ilişkin lisansüstü yeterlilik derecesi olarak da belirtilebilir. MBA yapmayı düşünenler, MBA kavramını detayları ile incelemeli ve öğrenmelidir.

MBA Ne Demek?

MBA, dünyadaki en prestijli ve yaygın yüksek lisans programlarının başında gelen, İşletme Yüksek Lisansı eğitimidir. MBA programlarının çok sayıda tercih edilmesinin temel sebebi, iş dünyasına ihtiyaç duyulan profesyonel iş gücünü sağlamasıdır. Diğer sebepler arasında ise MBA diplomasına sahip olan kişilerin yıllık maaşlarının yüksek olması ve işe alımlarda uluslararası firmaların MBA diploması olanlara öncelik tanımasıdır.

MBA Yapmak Nedir?

MBA yapmak, işletme yüksek lisansı eğitimi almak anlamına gelmektedir. MBA yapan yani MBA programlarına katılan kişilere; pazarlama, ekonomi, finans, girişimcilik, iletişim, liderlik becerileri, yönetim becerileri, operasyon yönetimi, yöneticilik yapma konularına ilişkin bilimsel ve akademik eğitimler verilir. Bu eğitimler sayesinde katılımcılar, ileri düzeyde eğitim ve yönetim becerileri kazanarak, bulundukları çalışma pozisyonlarında başarılı olmaktadır.

MBA Açılımı

MBA, İngilizce kökenli olup MBA açılımı Master Business Administration şeklindedir. Türkçe anlamı ile İşletme Yüksek Lisansıdır. Lisans eğitimden sonra alınan lisansüstü eğitimdir. İlk ortaya çıktığı dönemde iş insanlarına yönelik geliştirilen bir program olan MBA, programa dahil olan öğrencilerin rekabet ve başarının önem kazandığı iş dünyasında yönetim sorumluluğu alabilecek kişilere dönüşmesini hedefleyen bir eğitimdir. Yeni yönetim becerileri kazandıran MBA, günümüzde yönetim pozisyonuna ilişkin her pozisyon için başvurulabilen bir programdır.