MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü... Kardeşi Serap Görcü son yolculuğuna uğurlandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uzmanlar nedenini açıkladı Kripto paralar resmen çakıldıUzmanlar nedenini açıkladı! Kripto paralar resmen çakıldı#Kripto Para Piyasası
Konum ve zaman verdiler 175 bin askerle saldıracaklar...Konum ve zaman verdiler! 175 bin askerle saldıracaklar...#RUSYA
Korkunç malikanenin gerçekleri... Epsteinin uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktıKorkunç malikanenin gerçekleri... Epstein'in uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktı#Ghislaine Maxwell
Kılıçdaroğluna TÜİK tepkisi: Devletin kurumlarına randevusuz gidemeyeceksinKılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devletin kurumlarına randevusuz gidemeyeceksin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı 3 çocuk yakalandıÇaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı! 3 çocuk yakalandı#Ordu
Rusya kırmızı çizgimiz demişti... Biden resti çekti: Putini durdurmak için...Rusya 'kırmızı çizgimiz' demişti... Biden resti çekti: Putin'i durdurmak için...#Biden
Filmleri aratmayan görüntüler... Bir anda her yeri kapladı, halk çaresizce kaçıştıFilmleri aratmayan görüntüler... Bir anda her yeri kapladı, halk çaresizce kaçıştı#Endonezya
Kışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adresKışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adres#Seyahat
1 SORU 5 UZMAN | Bezini değiştirirken bebekten rıza alınmalı mı1 SORU 5 UZMAN | Bezini değiştirirken bebekten rıza alınmalı mı?#Çocuk Gelişimi
Trabzonda kritik maç başladı Tempo yüksek...Trabzon'da kritik maç başladı! Tempo yüksek...#Süper Lig
Taksicinin ittiği kadın ölümden döndü O anlar kameradaTaksicinin ittiği kadın ölümden döndü! O anlar kamerada#Beyoğlu
Burak Elmastan TFFye tepki İstifaya davet etmiyorum, bu bir mecburiyetBurak Elmas'tan TFF'ye tepki! "İstifaya davet etmiyorum, bu bir mecburiyet"#Galatasaray
2022de konut alacaklar dikkat İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler2022'de konut alacaklar dikkat! İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler#Konut Piyasası
Aldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmişAldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmiş#Tristan Thompson
Kızımız Mercan, Özgeye benziyorKızımız Mercan, Özge'ye benziyor!#Burak Yamantürk
HABERLERGündem Haberleri

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü... Kardeşi Serap Görcü son yolculuğuna uğurlandı

#Şahap Kavcıoğlu#Serap Görcü#Koronavirüs

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kız kardeşi Serap Görcü son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde eşi Mehmet Görcü gözyaşlarına boğuldu, bu sırada baba Kavcıoğlu ise Görcü'nün omuza başını dayadı.

Haberin Devamı

Geçirdiği koronavirüs hastalığı nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Serap Görcü'nün cenaze namazı Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze öncesi Görcü'nün eşi Mehmet Görcü, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve babası Halit Kavcıoğlu taziyeleri kabul etti.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlunun acı günü... Kardeşi Serap Görcü son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alparslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Cumhurbaşkanlığı ekonomi baş danışmanları Prof. Erişah Arıcan, Meltem Taylan Aydın, Dr. Cemil Ertem katıldı.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlunun acı günü... Kardeşi Serap Görcü son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenaze namazı öncesinde eşi Mehmet Görcü gözyaşlarına boğuldu, bu sırada baba Kavcıoğlu ise Görcü'nün omuza başını dayadı. Serap Görcü kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Kabristanına defnedildi.

Gözden Kaçmasın

MB Başkanı Kavcıoğlunun acı günüMB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günüHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şahap Kavcıoğlu#Serap Görcü#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith