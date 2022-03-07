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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen mazot gübre desteğinin bu yıl ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklama yapan Eski Bakan Pakdemirli, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Peki, mazot gübre desteği yattı mı? Çiftçi Destek Ödemesi sorgulama hakkında bilgiler…

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

2022 yılına ait mazot ve gübre desteği ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödemelere yönelik duyuru yayınlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl örnek alındığında mazot gübre ödemelerinin Mart ve Nisan aylarında gerçekleşmesi öngörülüyor.

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Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.