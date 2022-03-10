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Mazot Gübre desteği ne zaman yatacak? Bakandan net tarih açıklaması

#Mazot#Gübre#Mazot Ve Gübre
Mazot Gübre desteği ne zaman yatacak Bakandan net tarih açıklaması

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak sorusu çiftçilerin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Mazot ve gübre desteği için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılacağı tarih hakkında bazı detayları paylaştı. Peki, Mazot Gübre desteği ne zaman yatacak? İşte, o detaylar

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Mazot ve gübre desteği pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 3,3 milyon lira değerinde destek ödemelerinin yapılacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlananlar ödemelerini banka hesaplarından alabilecekler.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin 8 Mart 2022 tarihi itibariyle TC Kimlik Numarasına göre çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Buna göre;

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

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T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacak. 

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR YATIRILACAK?

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

 

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#Mazot#Gübre#Mazot Ve Gübre

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