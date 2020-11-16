MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMazot deposu plastik bidondan olan kamyona 11 bin lira ceza
GeriGündem Mazot deposu plastik bidondan olan kamyona 11 bin lira ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 15:06 | Son Güncelleme:

Mazot deposu plastik bidondan olan kamyona 11 bin lira ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mazot deposu plastik bidondan olan kamyona 11 bin lira ceza
Abone Olgoogle-news

SİVAS'ta başka araca ait plaka kullanan ve plastik bidondan mazot deposu yapan kamyonun şoförüne 11 bin 147 lira para cezası uygulandı. Kamyon ise otoparka çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Yenişehir Kavşağı'nda Kars'tan Konya'ya giden kasasında başka bir kamyonu taşıyan Z.Ç. yönetimindeki 36 G 80029 plakalı kamyonu durdurdu. Plakanın bir tankere ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, aracın deposunun da plastik bidondan yapıldığını gördü. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonun ve üzerinde taşıdığı aracın trafikten çekme belgeli olduğunu tespit etti. Muayenesi ve sigortası bulunmayan, kanuna aykırı araç taşıyan ve başka araca ait plaka kullanan kamyon şoförüne toplamda 11 bin 147 lira para cezası uygulandı. Kamyon ile üzerindeki diğer araç otoparka çekildi.

Mazot deposu plastik bidondan olan kamyona 11 bin lira ceza

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle