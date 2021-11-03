Mazlum 2021

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HASAN Rıza Günay, Kemal Sunal’ın ‘Şark Bülbülü’ filminden esinlenerek 2010 yılında İstanbul’da kendi işini kurdu. Filmin ünlü repliği “Mazlum’u getirin bana”dan yola çıkarak canı sıkılan, patronuna, eşine kızan, stres atmak isteyenlerden para karşılığında dayak yemeye başladı. Başvurusu 2012’de onaylanan ve ‘Stres Koçu’ markasını Türkiye Patent Enstitüsü güvencesi altına alan Günay böylelikle Türkiye’nin ilk tescilli dayak yiyen adamı oldu.

Günay, mesleğini icra ederken uyguladığı teknikleri şöyle anlattı: “Kemal Sunal’ın Şark Bülbülü filmi vardı. Patronuna kendini dövdüren bir insan karakteri vardı. Ben bunu mesleğe dönüştürmek için kendime vuruşlar yaptırarak bu işe başladım. Haykırma, bağırma, çağırma, bilinçaltındaki olumsuz düşünceleri ve duyguları (endişe, öfke, kıskançlık, korku) stres koçuna yansıtılması esasına dayanan metot. Daha sonra zararsız maddeleri (yumurta, meyve, pasta, su balonu) kendime attırma metodunu çıkardım. Bir başka metotta ise danışanımın yaşadığı ilişkisinde aldatan kişinin fotoğrafından hazırlanan maskeyi, yüzüme takıyorum. Danışanımın sevmediği politikacıyı, sanatçıyı, düşmanı olan insanı da canlandırıyorum. Gaz vermek için onu, o atmosfere sokuyorum.”

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Seanslarının 10-15 dakika sürdüğünü aktaran Günay, müşterilerinin içi rahat etsin diye, bu işi kendi isteğiyle yaptığına dair bir belge imzalatıyor. Gündelik hayatta kadınların yükünün daha ağır ve daha çok problem yaşadığını belirten Günay’ın, müşterilerinin yüzde 70’ini de kadınlar oluşturuyor. Türkiye’nin tescilli dayak yiyen adamı, kadınların altın günlerine ve kadın günlerine de ekmek parası için gittiğini söylüyor. Günay, 3-5 yıl daha dayak yedikten sonra bayrağı gençlere devretmeyi düşünüyor.