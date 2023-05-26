Mazbatasını alan Fatih Erbakan: 28 Mayıs'ta milletimiz son noktayı koyacak

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14 Mayıs 2023 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İstanbul 2.Bölgeden Milletvekili seçilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul Adliyesi'ndeki, İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı. Çağlayan'a parti görevlileriyle birlikte gelen Erbakan, İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklama yaptı.

"MİLLİ GÖRÜŞ UZUN BİR ARADAN SONRA YENİDEN TBMM’DE YENİDEN REFAH PARTİMİZ İLE TEMSİL EDİLME HAKKINI KAZANMIŞ OLDU"

Erbakan, "Bugün İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildiğimize dair mazbatamızı İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldık. Cenab-ı Allah hayırlı, mübarek eylesin. Tabi, İstanbul 2. bölgede bizleri bu göreve, milletvekilliğine layık gören halkımıza, seçmenlerimize en içten teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen İstanbul teşkilatımız başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza, bütün emeği geçen dava erlerine en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bize oy versin vermesin tüm seçmenlerimize, aziz milletimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu seçimle Milli Görüş uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yeniden Refah Partimizle temsil edilme hakkını kazanmış oldu. Aziz milletimiz bu yetkiyi, bu görevi bizlere verdi. Allah kendilerinden razı olsun. Bu sonucun ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. İnşallah mecliste ülkemiz, devletimiz, milletimiz için, İslam alemi ve insanlık için en hayırlı hizmetleri yapmayı Cenab-ı Allah Yeniden Refah Partisi milletvekilleri olarak bizlere nasip eylesin. Tabi, burada önemli diğer bir husus, Yeniden Refah Parti'mizin başka partilerin listesinden değil, kendi gücüyle, kendi listesiyle, seçim bölgelerinde seçime girerek, bu beş milletvekilini çıkarmaya hak kazanmış olması da son derece önemli bir olaydır. Bundan dolayı da büyük bahtiyarlık duyuyoruz." dedi.

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"2028’DE DE BU AZİZ MİLLET YENİDEN REFAH PARTİMİZİ İKTİDARA TAŞIYACAKTIR"

Erbakan, “1969’da Milli Görüş Meclise girdi. Merhum Erbakan Hoca'mızın Konya'dan bağımsız milletvekili seçilmesiyle, ardından 1973’te bir sonraki seçimde Milli Görüş, iktidar ortağı oldu. 12 Eylül sonrası 1991’de yine Milli Görüş, Refah Partisi'yle bir ittifakla meclise yeniden girdi. Bundan sonra yapılan ilk seçimde 95’te birinci parti oldu ve 96’da iktidar oldu. Dolayısıyla Milli Görüş'ün meclise girmesi demek hemen arkasından iktidara yürümesi manası taşıyor. Milli Görüş tarihi bunu açık bir şekilde gösteriyor. Bu sebeple inşallah bu seçimlerde 2023’te milletimiz Milli Görüş’ü Yeniden Refah Partimizi meclise taşıdı. İnşallah 2028’de de bu aziz millet Yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacaktır. Meclise girişimiz, iktidara yürüyüşümüz yolunda son derece önemli bir adımdır" dedi.

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"28 MAYIS'TA MİLLETİMİZ SON NOKTAYI KOYACAK"

“14 Mayıs seçimlerinde sadece Yeniden Refah Partimizin başarısı değil, Cumhur İttifakımız da belirgin bir başarı göstermiş, milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu açık farkla Cumhur İttifakı'na vermiştir." ifadesini kullanan Erbakan, "Bundan dolayı da milletimize şükranlarımızı iletiyoruz ve Cumhur İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımızı da ilk turda rakibinin 5 puan önünde tamamlamasını milletimiz sağlamıştır. Şimdi inşallah ikinci adım da bu Pazar günü 28 Mayıs'ta milletimiz tekrar gerekeni yapacak ve bu sefer daha da büyük bir farkla Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçecektir. Buna inanıyoruz. Yeniden Refah Partimizin teşkilatları da Türkiye genelinde bu pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçimleri için çalışmalarını gayretli bir şekilde sürdürüyorlar. İnşallah dediğim gibi 28 Mayıs'ta milletimiz son noktayı koyacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden daha da büyük bir farkla Cumhurbaşkanı olarak seçmiş olacak. Böylece 2023 seçimleri hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Cumhur İttifakımızın zaferiyle tamamlanmış olacaktır." diye konuştu.