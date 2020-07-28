Maysa isminin anlamı nedir? Maysa ne demek?

Kökeni Türkçeden gelen Maysa İsmi değişik anlamları üzerinden ele alınmaktadır. Çok eski Türk tarihinden günümüze kadar gelmiş olan bu güzel isim, aynı zamanda kız çocukları için harika bir seçenek olarak öne çıkıyor. Renginin pembe olduğu bu güzel isim, karakteristik özellikleri ve anlamları eşliğinde minik yavrumuza verebileceğiniz en güzel adlar arasındadır.

Maysa İsminin Anlamı

Maysa her ne kadar kökeni Türkçeden gelse bile değişik diller üzerinden de farklı anlamlara gelmektedir.

- Yazın açan çiçek (Türkmen dilinde)

- Gururlu yürüyüş (Arapça)

- Zarif (Arapça)

Görüldüğü üzere bu hoş ve etkileyici anlamları ile beraber bir kız çocuğu için verilecek en güzel isimlerden biridir. Bu isim için kullanılan hangi anlamı beğendiyseniz ona uygun şekilde çocuğunuza bu adı verebilirsiniz. Üstelik tek başına kullanılabilecek olan bu isim eğer doğru isim bulunursa bir arada da değerlendirilebilir.

Her dilde güzel bir anlamı bulunan Maysa ismi son zamanlarda internetten en sık araştırılan adlardan biridir. Aynı zamanda telaffuzu ve okunuşu üzerinden de beğeni toplayan bu isim, zarif ve naif bir anlamı ile karakteristik özellik taşımaktadır.