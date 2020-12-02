Mayo sorusu kızdırdı

Tele 1’de “Zamanın Ruhu” programına konuk olan Karamollaoğlu, programın sunucusu Cüneyt Akman’ın, Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonu olduğu görüntüleri ekrana getirerek yönelttiği, “Mayolu bir şekilde genç kızlarımız akrobatik hareketler yapıyorlar. Sizin iktidarınızda bizim genç kızlarımız bu kıyafetle yarışmalara katılabilirler mi?” sorusu üzerine şunları söyledi:

TÜRKİYE BUNUNLA NAM SALACAKSA...

“Bunlar devam eder de... Türkiye bununla dünyaya nam salacaksa, Türkiye bugünkü halinden kurtulamaz. Allah rızası için Türkiye’nin meselelerini getirip dar bir alana sokmayın ya. Kusura bakmayın ama bunu siz yapıyorsunuz... Biz burada AK Parti’yi tenkit ediyoruz yeri geldiği zaman.”