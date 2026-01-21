×
Mayo Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı! Son sözü DNA testi söyleyecek

#İstanbul Boğazı#Yüzme Yarışması#Nikolai Svechnikov
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 11:00

Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında üzerinde yüzücü kıyafeti bulunan cansız beden bulunmuştu. İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız bedenin üzerindeki mayonun Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi. Öte yandan Svechnikov'un ailesinin DNA örneği vereceği öğrenildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, aylardır arama çalışması yürütüyordu.

Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında, dün denizde temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirmişti. Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden maya olduğu öğrenilen ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

MAYO RUS YÜZÜCÜYE AİT ÇIKTI

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine aylardır süren çalışmalara rağmen bulunamamıştı.

Üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirildi.

Yapılan çalışmalarda, cesedin üzerindeki mayonun rus yüzücüye ait olduğu belirlendi.

SON SÖZÜ DNA TESTİ SÖYLEYECEK

Öte yandan AA'nın haberine göre; Svechnikov'un ailesinin, kimlik tespiti için bugün İstanbul'a geleceği ve DNA örneği vereceği öğrenildi.

