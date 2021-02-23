Maymunlar sınırda kurtuldu

Şırnak’taki Habur Sınır Kapısı’nda S.T.’nin kullandığı otomobilde yapılan aramada, 4 örümcek maymunu ele geçirildi. Ülkeye yasadışı yollarla getirilen maymunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Maymunlar, daha sonra Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde tedaviye alındı. S.T.’ye idari para cezası uygulandı. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, örümcek maymunların Türkiye’de doğal yaşam alanının bulunmadığını, bu hayvanların yurtiçine sokulması ve ticaretinin yapılmasının yasaklandığını söyledi. Maymunların saldırgan bir tür olması nedeniyle ev ortamında beslenmesinin de yasak olduğunu dile getiren Kalay, “Maymunların şu an bakımları yapılıyor, yemeklerini veriyoruz. Daha sonra Gaziantep’teki hayvanat bahçesine teslim edeceğiz” dedi.