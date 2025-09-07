Maymuna kötü davranan kişi hakkında işlem başlatıldı

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 14:49

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı getirilen maymuna kötü muamelede bulunduğu tespit edilen kişi hakkında işlem başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avuttepe Mahallesi'nde, bir maymuna kötü muamelede bulunulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden ekipler, maymunun yasa dışı yollarla getirildiğini tespit etti.

El konulan maymun, Antakya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen maymunun Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan maymuna kötü muamelede bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

