‘Maymun çiçeğini yakın takipteyiz’

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Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özetle şu bilgileri verdi: “Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Bu hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonuyla bulaşmadığını, daha çok yakın temas ile bulaştığını biliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığım yakın takip etmekte.

AŞI İSTİŞARELERİ

Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Dünyada 1970’ten sonra geliştirilmedi. Ama Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği, aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla, Bilim Kurulu’yla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz, bununla ilgili de istişare halindeyiz.”