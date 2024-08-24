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Maymun çiçeğine karşı Afrika uçuşları takip altında

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#Maymun Çiçeği#Kemal Memişoğlu#Salgın
Maymun çiçeğine karşı Afrika uçuşları takip altında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 07:00

Hızla yayılması ve ölümlere yol açması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edilen Maymun Çiçeği virüsü, Afrika kıtasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Kamerun, Gana, Liberya, Nijerya, Ruanda, Kenya, Fildişi Sahili ve Güney Afrika’da görüldü.

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Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce, İstanbul Havalimanı’nda virüse karşı önlemler alındı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile çevresindeki 11 ülkeden gelen uçaklar ve Türkiye’ye giriş yapan yolcular yakından izleniyor. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, “Herhangi bir şüpheli durum olması durumunda da bu uçaklarda gerekli kontroller yapılıyor.​​​​ Zaman zaman olası olduğu düşünülen şüpheli yolcular gündemimize geldi ve bu yolcular izole alanlarına alınarak incelendi. Hiçbirinde vakaya rastlanmadı” dedi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: BİZDE VAKA YOK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da alarm halinde olduklarını belirterek, “Daha salgın gelmeden insanlarımızın korkmasını istemiyoruz. Resmi makamların söylediklerine itibar etmeli. En önemli şey, her türlü salgında esasen kişisel tedbir, temizlik, hijyen. Şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız yok. İnşallah da olmaz ama olursa da üstesinden geliriz” diye konuştu. m AA

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#Maymun Çiçeği#Kemal Memişoğlu#Salgın

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