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Maymun çiçeğinde 'sinsi' risk

#Maymun Çiçeği#İsmail Balık#Virüs
Maymun çiçeğinde sinsi risk

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bir çalışmanın sonucunu açıkladı.

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Balık, İngiltere’de yapılan çalışmada, bilinenin aksine semptom göstermeyen kişilerin de bulaşa neden olduğunu, hatta bu kişilerin sayılarının sanılandan fazla olduğunun ortaya çıktığını söyledi ve şu bilgileri verdi: “Bugün itibariyle 50’yi aşkın ülkede 5 bini aşkın vaka görüldü. Bu nedenle, hastalık, DSÖ olmak üzere tüm sağlık otoritelerince yakın takibe alındı. Vakaların yüzde 20’si ya hiç semptom göstermiyor ya da silik semptomlara sahip. Daha önce bu kişilerin hastalığı bulaştırmadığı düşünülüyordu. Bu araştırma sanılanın aksine semptom göstermeyenlerin de bulaştırdığını ortaya koydu. Yani hastalık daha sinsi ilerleyebilir. Şüpheli teması olan kişilerin, üç hafta boyunca başkalarıyla yakın temastan kaçınacak şekilde karantinaya alınmaları gerekiyor. Şu anda turizm sezonunda olduğumuz için, bu kişiler daha da duyarlı davranmalı. Çünkü turizm döneminde insan hareketliliği, yakın ve yoğun temas artabiliyor.”

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#Maymun Çiçeği#İsmail Balık#Virüs

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