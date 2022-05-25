Maymun çiçeğinde ABD aşıya başlıyor

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Ardı ardına 13 ülkede görülen maymun çiçeği (monkeypox) virüsü, dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinin ardından ABD de bu yeni virüse karşı teyakkuza geçti. Şu ana kadar biri doğrulanmış dört maymun çiçeği vakası görülen ülkede temaslıların aşılanması kararı alındı. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı bin doz çiçek aşısı, hastalarla temas eden sağlık görevlileri ve yakınlarının aşılanması için temin edildi. Ayrıca Danimarkalı bir üreticinin ‘Jynneos’ adlı aşısından da ek dozlar sipariş edildi.

ÜRETİM ARTTIRILACAK

Öte yandan Danimarkalı aşı üreticisi Bavarian Nordic, çiçek aşısı üretimine hız vereceğini açıkladı. Doğrudan maymun çiçeği virüsü için geliştirilmiş bir aşı olmasa da ABD’de Jynneos olarak bilinen Bavarian Nordic’in aşısı, bu hastalığa karşı yüzde 85 etkili. Şirket CEO’su Paul Chaplin kısa sürede oluşabilecek talebi karşılamaya hazır olduklarını açıkladı. Onlarca ülkeden talep aldıklarını belirten Chaplin, “Stoklarımız sınırlı ancak nispeten kısa bir süre içinde talebi karşılayabileceğimize inanıyoruz” dedi. Şirketin gelecek haftalarda üretimi arttırması bekleniyor.

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ÇOCUKLARDA AĞIR GEÇEBİLİR

MAYMUN çiçeği hastalığının çocuklarda daha ciddi seyredebileceği uyarısında bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, “Hastalık belirtileri 2-4 hafta sürer ve genellikle tedavi gerektirmeden kendi kendine iyileşir. Ancak hastalık şiddetli de seyredebilir ve akciğer enfeksiyonu, sepsis, kornea enfeksiyonu (körlüğe neden olabilir), beyin enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açabilir. Çocuklarda daha ciddi seyredebilir. Hastalık yüzde 3-6 arasında ölüme neden olabilmektedir” dedi.

CİLTTE LEKE BIRAKIYOR

Çiçek hastalığına benzer semptomlara neden olan maymun çiçeği virüsüne yakalananlar, aşısız olsalar bile genelde birkaç hafta içinde tamamen iyileşiyor. Ancak hastalığın ciltte lekeler bırakma ihtimali bulunuyor.

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TÜRKİYE’NİN AŞISI ÖLDÜ

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85 etkili olduğu belirtilen çiçek virüsü aşısı üretiminin, 1972’de görülen son vakanın ardından dünyada yasaklandığını söyledi. Ceyhan, 1990’da Körfez Krizi’nde Saddam Hüseyin’in çiçek virüsünü biyolojik silah olarak kullanacağı iddiası üzerine ABD ve Batı Avrupa ülkelerinin çiçek aşısı üretmeye başlamasıyla aşıyı sakladıklarının ortaya çıktığını belirtti. Türkiye’de o yıllarda kendisinin de içinde bulunduğu komisyon kurulduğunu anlatan Ceyhan, “O zaman Refik Saydam’da çiçek aşısının çok az miktarda saklandığını söylediler, sonra onu çoğaltmaya kalktık, çoğalmadı; çünkü canlı değildi virüs. Şu anda ABD ve Batı ülkelerinin birkaç tanesi bu aşıyı geliştirip çoğaltabilme imkânına sahip” dedi.