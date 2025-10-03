Maymun çiçeği vakaları artıyor, sayı 583'e çıktı

Haberin Devamı

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 18 yeni M çiçeği vakası tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, mayıstan bu yana vaka sayısının 583'e yükseldiği, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Öte yandan Gana, hükümetin salgını kontrol altına alma çabalarını desteklemesi beklenen yaklaşık 33 bin M çiçeği aşısının ülkeye ulaşmasını bekliyor.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta, bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.