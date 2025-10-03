×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Maymun çiçeği vakaları artıyor, sayı 583'e çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Maymun Çiçeği#Mpox#Virüs
Maymun çiçeği vakaları artıyor, sayı 583e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 22:06

 Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısının 583'e yükseldiği bildirildi.

Haberin Devamı

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 18 yeni M çiçeği vakası tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, mayıstan bu yana vaka sayısının 583'e yükseldiği, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Öte yandan Gana, hükümetin salgını kontrol altına alma çabalarını desteklemesi beklenen yaklaşık 33 bin M çiçeği aşısının ülkeye ulaşmasını bekliyor.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta, bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maymun Çiçeği#Mpox#Virüs

BAKMADAN GEÇME!