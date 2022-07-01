Maymun çiçeği Türkiye’de

Haberin Devamı

BİRÇOK ülkede eşzamanlı görülen maymun çiçeği virüsü (monkeypox), Türkiye’de de 37 yaşında bir kişide görüldü. Yeni bir pandemi endişesine neden olan virüsle ilgili olarak uzmanlar şunları söyledi:

SALGINA DÖNÜŞMEZ

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Virüs aslında bir çiçek hastalığı virüsü, ancak farklı özellikler taşıyor. Küresel bir tehdit haline gelir mi gibi endişeler var. Şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü çok kolay bulaşan bir virüs değil. Bulaşma şekli daha çok doğrudan ciltteki yaralara temas yoluyla oluyor. Hasta kişide çıkan döküntülere, yaralara dokunulması, temas edilmesi veya hasta kişinin vücut sıvılarına (ter, tükürük, gözyaşı) doğrudan temas edilmesi ile bulaşıyor. Bu temas da doğal olarak çok yakın ilişki gerektirir. Vakalara bakıldığında cinsel ilişki sırasında bulaştığı yönünde de bilgiler var. O bakımdan küresel bir salgın ihtimali çok güçlü değil. Ama takip etmek lazım. Çünkü virüsler mutasyonlarla sürekli değişiyor.

Haberin Devamı

AŞILAMA GEREKTİRMEZ

Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Semptom görülmeyen kişi bunu bulaştırmıyor. 45 yaşından büyük kişilerin olduğu çiçek aşısının maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruyucu olduğu düşünülüyor. Bu nedenle vakaların büyük bir çoğunluğu 45 yaş altı genç erkekler. Bu aşının koruyuculuğunu devam ettirmesi, aşının yıllar sonra bile işe yaradığının bir kanıtı. Virüse karşı tüm toplumun aşılanması gerekmez.

BELİRTİLER NELER



Ciltte döküntü, ateş, üşüme, titreme, yaygın kas ağrıları, halsizlik, baş ağrısı. Bu belirtiler, temastan sonra genelde 5 ila 12 gün içinde kendini gösteriyor. Ama 4 günde çıkan ve 21 güne kadar uzayan vakalar da var.



Ne yapmalı



Temas gerekiyorsa eldiven kullanılmalı. Maske kullanımı önemli. Tedavide en önemlisi bakım. İyi bakım alındığında ölüm görünmüyor.

BAKAN KOCA DUYURDU



SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,“Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor” dedi.