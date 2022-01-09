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Maylo’nun dramatik hikayesi

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Maylo#Hayvan Barınağı
Maylo’nun dramatik hikayesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etmişti.

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Erdoğan gezisi sırasında barınağın maskotu olan Maylo adlı Jack Russell terrier cinsi köpekle top oynadı ve sosyal medya hesaplarından, "İsmi Maylo... Bugün ziyaret ettiğim, Beykoz Belediyemiz tarafından yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tanıştığımız sevimli bir dost... Her topu havada kaptı" notuyla paylaştı.

Maylo’nun dramatik hikayesi

‘SAHİPLENEBİLİRİM’ DEDİ

Maylo'nun 7 ay önce sahibi tarafından sokağa terk edildiği ortaya çıktı. Maylo, o zamandan beri barınakta yaşıyor. Veteriner teknisyeni Alper Çömlek, Maylo'nun ziyareti sırasında topuyla birlikte Erdoğan'a gittiğini anlattı ve "Maylo’nun psikolojisi çok bozuktu ilk geldiğinde. Sahiplenen olmadı. Cumhurbaşkanımız da sevdi Maylo'yu. Cumhurbaşkanımız ‘Maylo'yu sahiplenebilirim' dedi. Biz de şu an oradan gelecek cevabı bekliyoruz" dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Maylo#Hayvan Barınağı

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