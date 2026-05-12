Mayısta hava sıcaklığı 35 dereceye dayandı: 'Alışkın değiliz bu kadar sıcağa'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 09:18

Hatay'da mayıs ayında 35 dereceyi bulan nemli sıcağa dayanamayan Karadenizli üniversite öğrencileri, Akdeniz’e girerek serinledi. Öğrenciler "Biz zaten buralı değiliz, alışkın değiliz bu kadar sıcağa. Bizim için tabii iyi değil ama deniz açısından güzeldi. Karadenizliyiz biz, Karadeniz’den geldik" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte Hatay’da termometreler 35 dereceye kadar dayanmaya başladı. Sahil ilçesi olan İskenderun’da nemden bunalan Karadenizli 2 üniversite öğrencisi, Akdeniz’e girerek serinledi. Sıcaktan bunaldıkları için dersi astıklarını söyleyen öğrenciler, sıcak havanın bunaltmaya başladığını söylediler. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da balık tutarak keyifli zaman geçirdiler.

Havaların ısınmasıyla deniz döneminin açıldığını dile getiren üniversite öğrencisi Berkan Önder, "Vallahi derse gidecektik, baktık hava çok sıcak geldik direkt denize. Biz daha erken bekliyorduk. İskenderun'un malum sıcak havası. Geçen sene şubattaydı, bu sene açılışı mayısta yaptık" dedi.

"BİZ ALIŞKIN DEĞİLİZ BU KADAR SICAĞA AMA DENİZ GÜZELDİ"

Sıcak havaya alışkın olmadığını belirten üniversite öğrencisi Görkem Çalışkan ise, "İskenderun'un sıcağını da biliyoruz zaten bu sene de erken geldi, biz de bunu denize girerek değerlendirelim dedik. Biraz da dersi ektik güzel de oldu. Arkadaşımla birlikte geldik güzelce yüzdük, oturduk. Birazdan da gideriz mutluyuz.

Biz zaten buralı değiliz, alışkın değiliz bu kadar sıcağa. Bizim için tabii iyi değil ama deniz açısından güzeldi. Karadenizliyiz biz, Karadeniz’den geldik" diye konuştu.

