Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Mayıslar bizimdir’

Güncelleme Tarihi:

#Meral Akşener#Şanlıurfa#İsveç
‘Mayıslar bizimdir’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Şanlıurfa'da partisinin il kongresine katıldı.

Haberin Devamı

'Ağam olasan, paşam olasan, başbakanım olasan’ dövizleriyle karşılanan Akşener, daha önce kendilerine salon verilmediğini, otoparklarda toplandıklarını belirterek şöyle dedi: “43 il gezmişim, o illerin çoğunda salon bulamadık. Kendi şehrimizde yaptığımız toplantı basıldı. Kütahya’da salon bulamadık. Yani paramızla bulamadık. Bir başka şehirde salon bulduk, son anda iptal edildi; biz otoparkta toplandık. Siz bu ülkenin kaderini değiştirenlersiniz. Bu ülkenin yarınlara umutla bakmayı sağlayanlarsınız. Bir seçim ilanı yapıldı, sözel olarak yapıldı. Resmisi olur mu bilemem. Elindeki geniş imkânla bu kararlı alma imkânına sahip. Diyor ki; ‘73 yıl sonra bu zihniyetten kurtulacağız.’ İnsan 100 sayfa tarih okur be. Siyasi tarihini bilmeyen, bizi bilmeyen muhteremler övüne övüne bugün 73 yıl sonrasını kendiniz yaşatıyorsunuz. Biz onu değiştireceğiz. O yüzden diyoruz ki; mayıslar bizimdir, yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat.”

Haberin Devamı

‘Mayıslar bizimdir’

İSVEÇ’İ EN YÜKSEK ŞEKİLDE KINIYORUM

Meral Akşener, konuşmasında Kuran’ı Kerim’in yakılmasına göz yuman İSVEÇ’e de tepki gösterdi: “İsveç’te büyükelçiliğin önünde bir grup vandal, şerefsiz, ahlaksız, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i yakmaya çalıştı. İsveç hükümetinin buna izin vermesini en yüksek şekilde kınıyorum ve bunu yapanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meral Akşener#Şanlıurfa#İsveç

BAKMADAN GEÇME!

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım

BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım?

#Kardeş Kıskançlığı