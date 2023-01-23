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'Ağam olasan, paşam olasan, başbakanım olasan’ dövizleriyle karşılanan Akşener, daha önce kendilerine salon verilmediğini, otoparklarda toplandıklarını belirterek şöyle dedi: “43 il gezmişim, o illerin çoğunda salon bulamadık. Kendi şehrimizde yaptığımız toplantı basıldı. Kütahya’da salon bulamadık. Yani paramızla bulamadık. Bir başka şehirde salon bulduk, son anda iptal edildi; biz otoparkta toplandık. Siz bu ülkenin kaderini değiştirenlersiniz. Bu ülkenin yarınlara umutla bakmayı sağlayanlarsınız. Bir seçim ilanı yapıldı, sözel olarak yapıldı. Resmisi olur mu bilemem. Elindeki geniş imkânla bu kararlı alma imkânına sahip. Diyor ki; ‘73 yıl sonra bu zihniyetten kurtulacağız.’ İnsan 100 sayfa tarih okur be. Siyasi tarihini bilmeyen, bizi bilmeyen muhteremler övüne övüne bugün 73 yıl sonrasını kendiniz yaşatıyorsunuz. Biz onu değiştireceğiz. O yüzden diyoruz ki; mayıslar bizimdir, yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat.”

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İSVEÇ’İ EN YÜKSEK ŞEKİLDE KINIYORUM

Meral Akşener, konuşmasında Kuran’ı Kerim’in yakılmasına göz yuman İSVEÇ’e de tepki gösterdi: “İsveç’te büyükelçiliğin önünde bir grup vandal, şerefsiz, ahlaksız, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i yakmaya çalıştı. İsveç hükümetinin buna izin vermesini en yüksek şekilde kınıyorum ve bunu yapanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum.”