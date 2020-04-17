Mayısın ilk haftası gerileme umudu

Yapılan toplantılarda, geçen cuma günü hafta sonu sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından sokaklarda yaşanan izdihamın sonuçları da değerlendiriliyor. Buna ilişkin bir yansıma olacaksa bu hafta sonundan itibaren görülmeye başlayacak. Hastalığın 5 gün sonra ortaya çıkabildiği ve 14 günlük kuluçka süresinin de hesaba katılmasıyla önümüzdeki haftanın verilerinin önemli olduğu belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı’nda yapılan simülasyonlarla bunun takibinin yapıldığı bilgisi verildi.

Normal seyirde değişiklik olmaması durumunda, vaka sayısındaki artış eğiliminin nisan sonuna kadar devam edeceği, ancak mayıs ayının ilk haftasından sonra da gerileme sürecine girebileceği tahminleri yapılıyor. Ancak, bazı bölgelerde evde kalma kararlılığında gevşeme yaşandığı ve havaların düzelmesiyle birlikte yaşanacak ihlallerin hesaplamaları tersine çevirebileceği uyarısı da yapılıyor.