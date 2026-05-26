Mayıs, Zafer ve Balım... Güvendeler

Önceki gün CHP Genel Merkezi’ne yapılan operasyon dikkatleri partinin sevimli üyelerine de çevirdi. Özel’in 2024 yılında Burdur ziyareti sırasında kendisine hediye edilen ‘Mayıs’ isimli yavru köpek Genel Merkez’in maskotlarından biriydi. 1 Mayıs doğumlu olan Mayıs, CHP Genel Merkezi’ne yerleştirilmişti. Mayıs’ın bakımından Genel Merkez çalışanı bir personel sorumluydu. Özel’in Mayıs’ı üzerine zimmetlediği personel, operasyon gerçekleşmeden önce sevimli dostu güvenli bir yere alarak zarar görmesini engelledi.



ŞERO’NUN ARDINDAN ZAFER

CHP Genel Merkezi’nin maskotu ‘Şero’nun hayatını kaybetmesinin ardından da kedi ‘Zafer’ partinin yeni üyesi oldu. 2024 yılında henüz altı aylıkken partiye katılan ‘Zafer’, Özel’in makam odasının bulunduğu 12’inci kattaydı. Zafer’in de operasyon öncesinde Genel Merkez’den çıkarıldığı öğrenildi. CHP Genel Merkezi’ne katılan son sevimli patili üye ise kedi ‘Balım’dı. Balım da operasyondan zarar görmeden kurtulabildi.