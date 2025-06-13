Mayıs sıcakları Grönland’ı 17 kat daha hızlı eritti

Haberin Devamı

Meteoroloji olaylarını inceleyen World Weather Attribution (WWA) Grönland’ın buz örtüsünün son durumuna yönelik araştırma yayımladı.

İzlanda genelindeki hava istasyonlarının yüzde 84’ünün mayısta “rekor sıcaklıklar” kaydettiği belirtildi.

100 YILDA BİR OLUR

- Grönland’daki buz tabakasının mayıs ayındaki sıcak hava dalgası sırasında, ortalamanın 17 katı daha hızlı eridiği aktarılan araştırmada İzlanda ve Grönland’da benzer sıcaklıkların “yalnızca 100 yılda bir tekrar kaydedilebileceğine” işaret edildi.

İzlanda ve Grönland gibi “soğuğa adapte” bölgelerde sıcak hava dalgasının “benzersiz etkileri” olabileceğine dikkati çekilen araştırmada şunlar kaydedildi:

26 DERECEYİ AŞTI

- Bu yıl 15 Mayıs’ta İzlanda’da sıcaklıklar 26 dereceyi aşmıştı. Bu durum Kuzey Atlantik ülkesi için “çok sıra dışı” olarak nitelendirilmişti.

Haberin Devamı

EN SICAK 2. MAYIS

- Bu arada Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2025 yılı mayıs ayının, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana dünyada en sıcak ikinci mayıs olduğunu duyurdu. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’ne bağlı servis 2025 Mayıs’ın dünya genelinde 15.79 derecelik ortalama yüzey sıcaklığıyla, 1991-2020 ortalamasının 0,53 derece üzerinde geçtiğini açıkladı. Bu değerin, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasının ise 1.4 derece üzerinde olduğu bildirildi.