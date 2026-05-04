Mayıs havası yıktı geçti

#Yağmur#Meteoroloji#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 07:00

Yağmur, dolu, kar, fırtına, hortum... Dün Türkiye’nin birçok ilinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle çatılar uçtu, minareler sallandı, ağaçlar köklerinden söküldü, dereler taştı, yolları su bastı.

Yoğun yağışlar birçok ilde hayatı felç etti. Bazı bölgelerde devrilen ağaçlar nedeniyle maddi hasarlar oluşurken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde dolu yağdı, fırtına ortalığı yerle bir etti. İlçede 1 kişi hayatını kaybederken, kent genelinde 40 kişi yaralandı. Birecik ve Viranşehir’de eğitime bugün ara verildi. Gaziantep kent genelinde de dün öğle saatlerinden sonra ‘süper hücre’ fırtınası etkili oldu. Kentte hasar gören 39 okulda eğitime bugün ara verileceği açıklandı. Antalya’nın yüksek kesimlerinde ve Afyonkarahisar’da kar, Burdur ve Adıyaman’da dolu yağdı. İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde şiddetli rüzgâr nedeniyle minaresi sallanan caminin yakınındaki 2 bina önlem amaçlı boşaltılırken, Elazığ’da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı. Diyarbakır, Kilis ve Malatya’nın bazı ilçelerinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda taşkınlar meydana geldi.

