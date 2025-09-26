Mayıs ayından Ekim ayına kadar burada saklıyorlar! Yüzyıllardır devam eden gelenek

Haberin Devamı

Eski zamanlardan beri Erzincan’a 61 kilometre uzaklıkta bulunan buz mağaralarını soğuk hava deposu olarak kullanan Kemahlılar, çuvalların içine koydukları peynirlerini ekim ayına kadar bekleterek, kışın tüketmek üzere muhafaza ediyorlar.