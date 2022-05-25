Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mayıs ayında kar yağışı sürprizi

#Kar#Erzurum#Mayıs

Erzurum’un Horasan ve Oltu, Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi kırsalda hayatı olumsuz olarak etkiliyor.

Haberin Devamı

Horasan'ın Çamlıkale Mahallesi'nde ve Oltu'nun Dümbüllü deresindeki Nügürcük köyünde Mayıs ayında yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Haziran ayına girilmesine sayılı günler kalmasına rağmen yağış ve soğuk havanın devam etmesinin şaşkınlığını yaşayan köy sakinlerinden Sinan Şen, meraya çıkardıkları hayvanların kar yağışı ile zorluk yaşayacağını ifade etti. Şen, “Mayıs ayında bu kadar yoğun kar yağışının olmasını şaşkınlıkla karşıladım” dedi

Öte yandan, vatandaşlar yüksek kesimlerde kalınlığı 7 santimetreye kadar ulaşan kar yağışını ellerindeki telefonlar ile kayıt altına aldılar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kar#Erzurum#Mayıs

BAKMADAN GEÇME!

Kanser öldüren virüs üretildi Tedavide umut ışığı: Diğer yöntemlere göre çok avantajlı

Kanser öldüren virüs üretildi! Tedavide umut ışığı: 'Diğer yöntemlere göre çok avantajlı'

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

Kanser öldüren virüs üretildi Tedavide umut ışığı: Diğer yöntemlere göre çok avantajlı

Kanser öldüren virüs üretildi! Tedavide umut ışığı: 'Diğer yöntemlere göre çok avantajlı'

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19